بدء تلقي استمارات الترشح لانتخابات اتحاد السباحة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

بدأ اتحاد السباحة في استقبال طلبات الترشح للدورة الانتخابية الجديدة 2020 /‏ 2024، على الفئات الثلاث، وهي العضوية، ومنصب الرئيس، وفئة العضو النسائي، ويتم إغلاق باب الترشح 27 الجاري.

وكانت لجنة الانتخابات، برئاسة محمد العامري، اعتمدت الجدول الزمني للإنتخابات المقررة 21 أكتوبر المقبل،

فيما أعلن سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة ،عدم ترشحه لدورة انتخابية جديدة، والاكتفاء بثلاث سنوات ونصف، عمل فيها بالاتحاد، في حين أعلن مرشحان في وقت سابق عن نيتهم خوض الانتخابات على منصب الرئاسة.

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