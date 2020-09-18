تأجيل استكمال دوري السلة إلى 2 أكتوبر

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

أوضح ، سالم المطوع، الأمين العام لاتحاد كرة السلة أن اتحاد اللعبة قرر تأجيلاً جديداً لعودة استكمال مباريات دوري الرجال موسم 2019 - 2020، إلى الثاني من أكتوبر المقبل، بدلاً عن إقامته اليوم، وجاء التأجيل بناءً على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرياضة، الذي طالب اتحادات الألعاب الجماعية والفردية كافةً التريث في عودة المباريات ريثما يتم اعتماد البروتوكولات الصحية.

ويستكمل دوري رجال السلة من الدور ربع النهائي، بلقاءٍ وحيد يجمع الوصل مع البطائح، تسفر نتيجته عن تحديد هوية الفريق الرابع المكمل للدور النهائي واللحاق بفرق شباب الأهلي والنصر والشارقة التي ضمنت تأهلها عقب إعلان فرق بني ياس والظفرة والجزيرة عدم رغبتها في إكمال المسابقة.

حرص

وأضاف المطوع : اتحاد السلة حرص 7 الجاري على تعميم البروتوكول الصحي لعودة المباريات الذي تم وضعه بعد دراسة مطولة مستندة إلى الإجراءات والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة الجميع، من لاعبين وإداريين واشتراطات تعقيم الصالات، وربط تسجيل اللاعبين والأجهزة الفنية والطواقم التحكيمية باجتياز اختبارات «كوفيد 19»، كما أن الاتحاد استجاب مجدداً لتوصيات الجهات المسؤولة بالدولة، بالتوجه مجدداً إلى اتخاذ قرار التأجيل حتى يتم اعتماد البروتوكول الصحي من قبل الهيئة.

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