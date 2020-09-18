24 لاعباً في انطلاقة «محترفي الكيك بوكسينج»

المصدر: (دبي - وام)

تنطلق الليلة بصالة فستيفال أرينا دبي منافسات بطولة «الإمارات K1 لمحترفي الكيك بوكسينج» بمشاركة مميزة لـ 24 لاعباً من أبرز المصنفين، تشهد البطولة 12 نزالاً في مختلف الأوزان، وينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بحضور روي بيكر رئيس الاتحاد الدولي والدكتور باسل الشاعر رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج، ولن يسمح للجمهور بالحضور وفقاً للبروتوكول الصحي.

وتمنى عبد الله النيادي رئيس الاتحاد أن تحقق البطولة أهدافها، مناشداً الجميع الالتزام بالضوابط الصحية،وأكد طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة أن المشاركين خضعوا للضوابط الصحية الخاصة بفحص «كورونا».

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