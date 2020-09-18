1464 دارساً بدورة تأهيل كوادر السلة العربية

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

افتتح اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، دورة التدريب والتحكيم الأولى للسلة العربية 3×3، أون لاين، عبر الصفحة الرسمية للاتحاد، بمشاركة 1464 دارساً، يمثلون 19 دولة .

وأشار القرقاوي إلى أن الدورة، حققت رقماً قياسياً في عدد المشاركين، واكد إنها لا تقل أهمية عن الدورات الثلاث التي أقيمت مؤخراً، والمتمثلة في التحكيم والإحصاء والتنظيم الإداري، لافتاً إلى أن تلك الدراسات، تقام في ظروف صعبة جداً، نتيجة جائحة«كورونا»، وأن الاتحاد العربي للسلة يعد الوحيد بين الاتحادات العربية المستمر في نشاطه بدون توقف، حرصاً منه على الارتقاء باللعبة إلى المستويات القارية والعالمية. وقدم القرقاوي، الشكر للأمين العام العميد عبد الله شلبي، وفريق العمل المساعد، على الجهد الكبير في التحضير الجيد للدورة.

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