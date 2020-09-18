مواهب إماراتية في الجوجيتسو على سلم المجد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

برز في موسم الجوجيتسو المحلي 2019 - 2020، مواهب إماراتية بدأت تضع أقدامها على سلم المجد في اللعبة، ومنهم كل من وديمة اليافعي «20 عاماً» لاعبة منتخبنا، ومحمد العمري «26 عاماً» لاعب منتخبنا، وتعد وديمة اليافعي، أول لاعبة إماراتية تنجح في حصد ميدالية عالمية ذهبية في اللعبة، ونجحت في ترسيخ حضورها بين نُخبة اللاعبات، بفوزها بمجموعة من الميداليات على الصعيدين المحلي والدولي.

وكانت بداية موسم 2019 - 2020، جيدة للاعبة الموهوبة، مع حصدها ذهبية 49 كغم للحزام البنفسجي، ضمن بطولة غراند سلام في لوس آنجليس سبتمبر الماضي، ثم حلقت بذهبية بطولة العالم للجوجيتسو للشباب 2019، لتكون أول لاعبة إماراتية تحقق هذا الإنجاز.

وكشفت وديمة، التي تتابع دراستها في مجال أمن المعلومات في جامعة الإمارات بالعين، أنّ العودة إلى بساط المنافسة، بعد التوقف الذي فرضته جائحة «كورونا»، كان خبراً ساراً لها، وأثبتت وديمة تفوقها خلال رحلتها لحصد ذهبية فئة 49 كغم، وإسهامها الكبير في فوز نادي العين بالمركز الثاني في بطولة أم الإمارات للجوجيتسو، وقالت: شعرت بسعادة غامرة بعودتنا إلى التدريبات وخوض النزالات.

قدرات

وفي المقابل، يلعب محمد العمري في أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو لفئة 85 كغم، وبرزت قدراته خلال منافسات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، حيث حقق الفوز في جولاتها الثلاث، ما ساعد الوحدة على حصد نقاط مهمة، وإحراز المركز الثالث، وحقق العمري نتائج جيدة خلال موسم 2019 - 2020، ونجح في إحراز الميدالية الفضية في بطولة العين الدولية للمحترفين، وذهبية في بطولة دبي الدولية للمحترفين.

بالإضافة إلى عدة ميداليات ذهبية في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وفي عام 2019، ظهر اسم العمري، وعزز إنجازاته المحلية بميداليات دولية، من خلال فوزه بفضية في بطولة نور سلطان الكبرى في كازاخستان، وذهبية في بطولة ألمانيا.

أداء

وقدم محمد العمري أداءً لافتاً في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وقال: في العامين الماضيين، عملت على تطوير إيقاعي الخاص، ومواصلة الأداء الذي أوصلني للنجاح، كما تعلمت دروساً كثيرة من بطولة العالم للجوجيتسو، وأتطلع حالياً لإحراز الميداليات في أكبر عدد من البطولات العالمية.

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