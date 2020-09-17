«عالمية أبوظبي للجوجيتسو» تتحدى «كورونا» بالثلاثة

المصدر: أبوظبي - وام

نجحت رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في إقامة 3 بطولات دولية خلال 24 ساعة فقط بين كل من أوديسا بأوكرانيا، وزيوريخ بسويسرا، وموسكو بروسيا، بأعلى معايير الجودة والكفاءة التي توفر الأجواء التنافسية للأبطال والبطلات في مختلف الأوزان والأحزمة، مع الالتزام بالبروتوكول الطبي الدقيق لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في كل دولة، بالإضافة إلى تطبيق آخر المستجدات في القوانين الدولية المعتمدة لاحتساب النقاط.

مشاركة

وشهدت جولة أوديسا التي أقيمت أول من أمس توزيع 86 ميدالية ذهبية لأصحاب المركز الأول، و84 ميدالية فضية للمركز الثاني، و50 ميدالية برونزية للمركز الثالث.

أما بطولة الدوري الدولي بزيوريخ، فقد شهدت مشاركة 417 لاعباً ولاعبة من 42 دولة من بينهم 5 لاعبين عرب من: المغرب وتونس والجزائر، وشهدت توزيع 86 ميدالية ذهبية لأصحاب المركز الأول، و74 ميدالية لأصحاب المركز الثاني، و54 ميدالية للمركز الثالث.

وفيما يخص بطولة الدوري الدولي في جولة موسكو فقد شهدت توزيع 186 ميدالية ذهبية على الفائزين بالمركز الأول، و160 للفائزين بالمركز الثاني، و103 على الفائزين بالمركز الثالث.

نجاحات

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو والمشرف على تنظيم بطولات رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، إنه فخور بالنجاحات التي حققتها البطولات الثلاث، خصوصاً أنها أقيمت في توقيت صعب، ما زال العالم يعاني فيه من قلة الحركة، ومحاذير العارض الصحي العالمي، وأن قرار إقامتها وسط هذه الظروف كان صعباً، والتحديات كانت كبيرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة، إلا أن الإقبال الذي فاق كل التوقعات في البطولات الثلاث.

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