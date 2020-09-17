يذاع أبناء القبائل تبدع في تمهيدي المرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وضعت اليذاع من هجن أبناء القبائل، صباح أمس، النقطة الأخيرة للجولة الثانية من جولات تمهيدي المرموم، الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وشهدت إقامة ستة عشر شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.

وأهدت (بحور) مالكها محمد العامري، ناموس الشوط الرئيس لليذاع البكار المحليات، بينما كانت (مداهمة) أسرع المشاركين في التحديات، ونجحت في حسم اليذاع البكار المهجنات لمصلحة راعيها مبارك السويدي.

وأبدع شعار مرغم من خلال الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات، حيث تمكّن (محزّم) المملوك لعلي الكتبي، من الحصول على الصدارة، وأنهى (المارد) التحدي على ناموس الجعدان المهجنات، لمصلحة مالكه أحمد العامري.

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