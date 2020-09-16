إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، برئاسة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، وعضوية كل من: محمد راشد الناصري، مطر سهيل اليبهوني، علي بن حمودة الظاهري، عبدالله بخيت المرر، مبارك سيف العرياني (مشرف رياضة الرماية)، شهاب السيد الهاشمي (مشرف رياضة الغولف).

وتمتد فترة المجلس الجديد لأربع سنوات من تاريخ صدور القرار.

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