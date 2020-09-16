أصحاب الهمم:شكراً محمد بن زايد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجه «أصحاب الهمم» الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إطلاق سموه الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020 - 2024، بمشاركة أكثر من 28 جهة حكومية محلية واتحادية معنية، وبقيادة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بهدف جعل الإمارة مدينة دامجة ومهيأة وممكنة لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية الدائرة بتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، مؤكدين أن هذه المبادرة أسعدت جميع «أصحاب الهمم»، ولا سيما الرياضيين منهم.

وأوضح محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، أن هذه المبادرة ليست غريبة على سموه، فهو الداعم لهذه الشريحة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي خطوة أساسية نحو مزيد من الدمج والتمكين لهذه الفئة الأساسية في المجتمع بهدف إطلاق كامل طاقاتها حتى تصبح جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية، وتحقق مزيداً من التميز والإنجازات. وستقوم بتحويل أحلام «أصحاب الهمم» إلى حقيقة، فهو الأب الحنون لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، وأن النجاحات التي حققوها ثمرة دعم القيادة الرشيدة.

إبداع

وقال الهاملي: إن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بـ«أصحاب الهمم» سلط الضوء على قدراتهم غير المحدودة كأفراد قادرين على التميز والإبداع، مقدمين قصصاً من النجاحات جسدت قوة الإرادة والتي فتحت لهم باب المستقبل لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة لـ«أصحاب الهمم» والاهتمام الكبير الذي ظلت تحظى به كان له المردود الإيجابي على النقلة النوعية لهم والتي ظلت تدعمها من خلال التشريعات والقوانين التي تكفل لهم حقوقهم وواجباتهم في المجتمع إضافة إلى الدعم المباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأنشطتهم وبرامجهم ليقطفوا ثمار ذلك بتحقيق النجاحات والوصول إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية.

ريادة

وأشار عضو اللجنة البارالمبية الدولية، إلى أن وصول الإمارات إلى الريادة في مجال أصحاب الهمم هو نتاج للدعم والاهتمام الكبيرين من قبل «القيادة الرشيدة» بتوفير البنية التحتية لـ«أصحاب الهمم». واختتم الهاملي حديثه بقوله: إن الإمارات من خلال مبادراتها واستراتيجياتها الخاصة بـ«أصحاب الهمم»، ترفع دائماً شعار تمكينهم من أجل الاندماج الكامل في المجتمع حتى يحققوا طموحاتهم المطلوبة على الصعد كافة.

من جهته، أكد ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يمتلك مكانة متميزة في قلوب الجميع وذلك لأنه قائد ملهم، ورمز الإنسانية والتواضع والعز والكرامة وصاحب التوجيهات الحكيمة، وصانع المجد، وصاحب القلب الكبير وأن هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لسموه تقديراً وعرفاناً من سموه للخدمات الجليلة التي قدمها لفئة أصحاب الهمم.

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