الظاهري يتألق في «إيطاليا كارتينغ»
واصل نجم الكارتينغ الإماراتي البطل الموهوب راشد الظاهري تألقه في الموسم الأول عن فئة جونيور، محققاً المركزين الأول والثاني على التوالي في بطولة إيطاليا كارتينغ – في السباق النهائي الكبير، ويعد هو الأصغر سناً في فئة 12 ـ 14 العمرية.
حصل راشد الظاهري على المركز الأول في التصفيات، ما مكنه من الانطلاق من المركز الأول في السباق النهائي.
و قال النجم الإماراتي الموهوب: «لقد كان هذا سباقاً رائعاً للمشاركة فيه، وكنت سعيداً لأنني صمدت في المركز الأول وخضت سباقاً ثانياً رائعاً أيضاً. كانت المنافسة تحدياً حقيقياً في الصعود إلى فئة الناشئين».
تعليقات