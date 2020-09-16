«وقت اللياقة»يعزز رياضة السيدات في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انضم نادي وقت اللياقة للسيدات إلى قائمة المنشآت المخصصة لرياضة السيدات في إمارة دبي، وذلك من خلال افتتاح فرع جديد بنادي وقت اللياقة بمنطقة الممزر الذي تبلغ مساحته 12700 قدم مربع ويتسع لـ 1200 رياضية وتشرف عليه 25 مدربة لياقة بدنية محترفة ويتضمن 123 وحدة تدريب كارديو و113 ماكينة تدريب قوة، كما يتضمن العديد من المرافق الرياضية التي تساعد السيدات على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بخصوصية تامة.

وقص سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وحمد بن علي الصقري رئيس مجلس إدارة شركة «لجام للرياضة» السعودية المالكة لأندية «وقت اللياقة» شريط افتتاح المركز بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعبد الرحمن المانع المدير الإقليمي بدولة الإمارات في الشركة، وفوزية فريدون مدير قسم رياضة المرأة بالمجلس، وعمران الجسمي مدير العلاقات الخارجية بالمجلس، وفاطمة بوحجير مدير قسم المبادرات المجتمعية في شرطة دبي.

دعم

وقال سعيد حارب: «يعمل مجلس دبي الرياضي على دعم أي نشاط يساهم في تطوير الرياضة النسائية التي يوليها المجلس اهتمامًا كبيرًا، ويعد افتتاح هذا المركز خطوة مهمة في سبيل توسيع قاعدة الممارسات للرياضة من النساء من خلال تخصيص مساحة أكبر لتحسين لياقتهن البدنية في جو من الخصوصية التامة بما يراعي عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي».

بدوره، أوضح حمد بن علي الصقري: «تهدف مؤسستنا إلى المساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع بما فيهم كبار السن وأصحاب الهمم من خلال تحفيزهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل يومي عبر توفير الصالات الرياضية المناسبة لذلك وتعزيزها بأحدث الأجهزة الرياضية، ونفتخر بأننا استطعنا الفوز بـ(جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي) التي منحتنا دافعًا معنويًا لبذل المزيد من العطاء وتحقيق الإنجازات».

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