تعاون بين اتحاد الملاكمة ونظيره الكرواتي

المصدر: (أبوظبي - وام)

يسعى اتحاد الإمارات للملاكمة والاتحاد الكرواتي لتفعيل الشراكة والتعاون بين الاتحادين بمجالات نشر وتطوير اللعبة، وتبادل الخبرات والمعسكرات والمشاركة في البطولات التي تنظمها الدولتان، والاستفادة من التجارب الناجحة في صناعة الأبطال وتنمية وتطوير الكوادر الفنية.

وفى هذا الإطار شكل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة وفداً برئاسة أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي لزيارة العاصمة الكرواتية زغرب في شهر أكتوبر المقبل لتوقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الكرواتي للملاكمة.

وأكد حسن الحمادي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للملاكمة أنه تم مخاطبة الهيئة العامة للرياضة بضرورة إيقاف التدريبات والبطولات لحين إرسال بروتوكول طبي يمزج بين تعليمات الاتحاد الدولي للملاكمة، والتوجيهات الصادرة من هيئة الرياضة.

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