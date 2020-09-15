الهاشمي: تعاون الأولمبياد الخاص مع «السباحة» بداية الإنجازات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد طلال الهاشمي، عضو مجلس الأمناء المدير الوطني والتنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن توقيع مذكرة التعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة هي فقط لوضع إطار لمزيد من التعاون في المستقبل، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من أوجه التعاون مع اتحاد السباحة في مختلف المجالات، وستزيد هذه المذكرة من التعاون في المستقبل.

وكان اتحاد السباحة قد وقع أمس مذكرة تعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي عبر تطبيق زووم، بحضور سلطان السماحي، رئيس اتحاد السباحة، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي للأولمبياد الخاص، وعبد الله الوهيبي، الأمين العام لاتحاد السباحة، وعدد كبير من المسؤولين الرياضيين على المستويين المحلي والإقليمي.

شكر

في بداية الاجتماع حرص طلال الهاشمي على توجيه كلمة الافتتاح، شاكراً لاتحاد السباحة ورئيسه بشكل خاص على ما قام به خلال الفترة الماضية من عمل وتعاون ونجاحات كبيرة تبلورت في الأولمبياد العالمي أبوظبي 2019، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة، والتي تستمر لمدة عامين، تزيد من التعاون لخدمة اللاعبين واللاعبين والمدربين من أصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع وخلق بيئة رياضية متكاملة.

وتابع الهاشمي: «ما وجدناه من تعاون وعمل مع اتحاد السباحة أمر ليس بغريب، وكان نتيجته نجاحات على المستويين المحلي والإقليمي، وخلال فترة التوقف شاهدنا العديد من الدورات التدريبية للمدربين عن بعد فكان خير تعاون، واليوم نكمل المسيرة بتوقيع هذه الاتفاقية».

مشاركة

وأضاف الهاشمي: «أبرز نقاط التعاون هي تمكين الطرفين من المشاركة الفعالة في كافة المسابقات الرياضية بما يسمح لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية بالمشاركة في البطولات مع الرياضيين من غير الإعاقات، كما سيتم العمل على نشر المعرفة الصحيحة لدى أوساط المدربين والفنيين عن كيفية تدريب الأشخاص من ذوي التحديات الذهنية وتطوير مهاراتهم التدريبية لتناسب جميع القدرات».

سعادة

بدوره، أكد سلطان السماحي، رئيس الاتحاد سعادته بأن يختم دورته الانتخابية بتوقيع هذه المذكرة مع الأولمبياد الخاص، وقال: «شهدنا منذ أيام قليلة أطلاق الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم بأبوظبي 2020-2024 بمشاركة 28 جهة حكومية محلية واتحادية معنية وبقيادة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والآن نوقع مذكرة تعاون مع الأولمبياد الخاص، وسيتم توثيق التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بينهما وفقاً للسياسات المعتمدة لديهما وتحقيق المتطلبات الاستراتيجية، ورفع كفاءة العمل المشترك بينهما خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاجتماعي لأصحاب الهمم من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من كفاءات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات وتدريب موظفي الجانبين من خلال تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية بكفاءة وفعالية».

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