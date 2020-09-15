افتتاح نادي لياقة متخصص للسيدات في دبي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

انضم نادي وقت اللياقة للسيدات إلى قائمة المنشآت المخصصة لرياضة السيدات في إمارة دبي، وذلك من خلال افتتاح فرع جديد بنادي وقت اللياقة بمنطقة الممزر الذي تبلغ مساحته 12700 قدم مربع ويتسع لـ 1200 رياضية وتشرف عليه 25 مدربة لياقة بدنية محترفة ويتضمن 123 وحدة تدريب كارديو و113 ماكينة تدريب قوة، كما يتضمن العديد من المرافق الرياضية التي تساعد السيدات على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بخصوصية تامة.

وقص سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وحمد بن علي الصقري رئيس مجلس إدارة شركة "لجام للرياضة" السعودية المالكة لأندية "وقت اللياقة" شريط افتتاح المركز بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعبد الرحمن المانع المدير الاقليمي بدولة الإمارات في الشركة، وفوزية فريدون مدير قسم رياضة المرأة بالمجلس، وعمران الجسمي مدير العلاقات الخارجية بالمجلس، وفاطمة بوحجير مدير قسم المبادرات المجتمعية في شرطة دبي.

وجاء افتتاح النادي ليكون نتيجة انتشار ممارسة الرياضة بين السيدات في دبي وخطط النمو والتطوير لمجلس دبي الرياضي والشركة التي تهدف إلى تعزيز ممارسة الرياضة للسيدات وتوفير المزيد من الأماكن التي تلبي تطلعات السيدات وتوفر الخصوصية والطاقم النسائي المؤهل لقيادة التدريبات وتقديم النصائح الفنية، وقدم الصقري شرحًا عن المرافق التي يوفرها المركز للسيدات والإجراءات المتبعة داخل المركز.

وقال سعيد حارب: "يعمل مجلس دبي الرياضي على دعم أي نشاط يساهم في تطوير الرياضة النسائية التي يوليها المجلس اهتمامًا كبيرًا، ويعد افتتاح هذا المركز خطوة مهمة في سبيل توسيع قاعدة الممارسات للرياضة من النساء من خلال تخصيص مساحة أكبر لحسين لياقتهن البدنية في جو من الخصوصية التامة بما يراعي عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي".

وأضاف حارب: "تربطنا علاقة قوية مع نادي وقت اللياقة منذ افتتاحه عام 2015، بعدما فاز بـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" في فئة المؤسسة العربية المبدعة عن مبادرة برنامج رياضي يهدف إلى توجيه المجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم وتشجيع الأفراد على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، حيث يقدم النادي من خلال مراكزه الرياضية برامج لتطوير مهارات الموهوبين في مختلف الرياضات من بينها كرة القدم والسلة والطائرة، كما تدير أقسامًا خاصة لتدريب الرياضيين من مختلف المراحل السنة والمستويات البدنية، كما يتعاون النادي معنا في تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية وكان آخرها بطولة أقوى رجل خليجي التي شهدت مشاركة العديد من الرياضيين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي".

وقال حمد بن علي الصقري: "تهدف مؤسستنا إلى المساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع بما فيهم كبار السن وأصحاب الهمم من خلال تحفيزهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل يومي عبر توفير الصالات الرياضية المناسبة لذلك وتعزيزها بأحدث الأجهزة الرياضية، حيث نعمل تحت شعار التدريب من أجل الصحة، ونقوم بإجراء البحوث الميدانية ونضع استراتيجيتنا العامة على أساس نتائج هذه البحوث حتى تدار مرافقنا وفق نهج احترافي، ونفتخر بأننا استطعنا الفوز بـ(جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي) التي منحتنا دافعًا معنويًا لبذل المزيد من العطاء وتحقيق الإنجازات، كما فزنا بجائزة الإمارات للياقة البدنية خلال العام الماضي كأفضل نادي ليقة بدنية لعام 2019، وباعتبارنا جزء من هذا المجتمع نسعى دائمًا إلى المشاركة في الأنشطة المجتمعية والتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية في تنظيم الفعاليات الرياضية من بينها شرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والهيئة العامة للرياضة، وبلدية دبي وغيرها ".

وكان سعيد حارب قد التقي بحمد بن علي الصقري في مقر مجلس دبي الرياضي مؤخرًا بحضور ناصر أمان آل رحمة حيث تم بحث الاستعدادات لافتتاح المركز المخصص للسيدات وسبق التعاون بين الطرفين.

ويقدم المركز برامج تدريبية مختلفة، لتلبية متطلبات كافة المستويات البدنية، بالإضافة إلى ذلك يرافق الأعضاء طاقم من المهنيين من ذوي الخبرات العالية في اللياقة البدنية موفرين لهم التوجيه والإرشاد المناسبين لتدريب ناجح.

وتمتلك شركة لجام للرياضة التي تأسست في المملكة العربية السعودية عام 2004 شبكة أندية رياضية تحمل اسم "وقت اللياقة" وتقسم ضمن 6 فئات هي وقت اللياقة، ووقت الرياضة ووقت الرياضة بلس، ووقت الرياضة برو، ووقت الرياضة جونيور، ووقت الرياضة أكاديمي، ووقت الرياضة للسيدات، وشركة فتنس تايم للتجارة، وتتوزع فروع النادي في مختلف إمارات الدولة حيث وصل عددها إلى 5 أفرع ثلاثة منها للرجال واثنين للسيدات.

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