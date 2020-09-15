«هجن العاصفة» تواصل الإبداع في «تمهيدي المرموم»

المصدر: (دبي - وام )

واصلت «هجن العاصفة» رحلة الإبداع خلال «تمهيدي المرموم»، الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وتمكنت من السيطرة على 12 شوطاً، بقيادة المضمر غياث الهلالي من 14 شوطاً أقيمت، أمس، في سن اليذاع لمسافة 4 كلم، وكسبت «الشاهينية» لهجن العاصفة التحدي الرئيسي لليذاع البكار المحليات في 6:04:6 دقائق، وواصلت السلالة الشاهينية التألق، وفازت «الشاهينية» بثاني الأشواط لليذاع البكار المهجنات في 6:10:5 دقائق، وأهدت شعار هجن العاصفة الناموس.

وحملت الثلاثية العاصفية اسم «شاهين» الذي حسم الشوط الرئيسي لليذاع الجعدان المحليات لصالحه في 6:09:0 دقائق، وأكمل «شاهين» الآخر رباعية الأشواط الرئيسية لـ«العاصفة» محققاً ناموس اليذاع الجعدان المهجنات بتوقيت وقدره 6:11:7 دقائق.

وحققت «مزنة» لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب التوقيت الأفضل وحسمت منافسة البكار المهجنات في الشوط 14 وقيادة المضمر سيف العميمي في 6:03:6 دقائق.

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