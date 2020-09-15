«موانئ دبي» و«رويال تشالنجرز».. شراكة كريكيت

المصدر: (دبي- فائز بجبوج)

أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن توقيع اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع فريق «رويال تشالنجرز بنغالور» الهندي للكريكيت، أصبحت بموجبها الشريك اللوجستي العالمي للفريق، وبموجب الاتفاقية، ستقوم «موانئ دبي العالمية» بتوفير الاحتياجات اللوجستية للفريق من خلال شبكتها اللوجستية الممتدة حول العالم. وتعتبر اتفاقية الشراكة دليلًا جديدًا على الإمكانيات القوية التي تتمتع بها الشركة في المجال الرياضي، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الفعاليات الرياضية العالمية.

وبعد قرار «هيئة الكريكيت الهندية» بنقل دورة الكريكيت (T20) إلى دولة الإمارات، قررت «موانئ دبي العالمية» التعاون مع «رويال تشالنجرز بنغالور» في نقل معدات ولوازم المباريات من الهند إلى دبي.

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