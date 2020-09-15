النصر يفتح أبوابه لتدريب طالبات جامعة زايد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

في إطار الدور المجتمعي الذي يوليه نادي النصر الثقافي الرياضي اهتماماً كبيراً وفي مبادرة غير مسبوقة عقد نادي النصر اتفاقاً مع جامعة زايد يقضي بإتاحة فرصة التدريب العملي للطالبات داخل أقسام النادي المختلفة في الفترة من 30 أغسطس حتى 15 أكتوبر 2020، من أجل صقل مهاراتهن وتطوير مفاهيمهن لتحمل مسؤوليات العمل وهو ما يساهم في تكامل إعداد الطالبات علمياً وعملياً، وإكسابهن خبرات عملية كبيرة في مجالات (الموارد البشرية – الإعلام – الشؤون المالية – التسويق – تقنية المعلومات – الأنشطة الثقافية والمجتمعية والبروتوكول)، وذلك في إطار حرص نادي النصر على المساهمة في إعداد الكوادر الشابة وتأهيلهم.

وأعربت الطالبات عن إعجابهن الشديد بمنظومة العمل الإداري داخل النادي، مؤكدات أن ما شاهدنه من انضباط سينعكس بشكل كبير على المعلومات والمهارات التي سيكتسبنها خلال فترة التدريب.

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