«دواثلون الشارقة الافتراضي» 20 الجاري

المصدر: (الشارقة - وام)

ينظم مجلس الشارقة الرياضي «دواثلون الشارقة الافتراضي» من 20 الجاري إلى 15 أكتوبر المقبل بالتعاون مع جمعية الإمارات للترايثلون وشركة القدرة للخدمات الرياضية، وتتضمن الفعالية رياضتي الجري وركوب الدراجات الهوائية وتستهدف ما يقارب 500 مشارك، ويبدأ تسجيل المشاركة اعتباراً من 17 الجاري.

وأشار عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى أن الفعالية تعد استمراراً لمختلف المبادرات والفعاليات الافتراضية التي درج المجلس على تنظيمها خلال الفترة الماضية ولاقت تفاعلاً ونجاحاً مميزاً من خلال أعداد المشاركين فيها من داخل وخارج الدولة من أجل تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة.

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