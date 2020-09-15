بوجاتشار يتصدّر جولة فرنسا للدراجات الهوائية
أحرز تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، فوزه الشخصي الثاني، والثالث لفريق الإمارات، في جولة فرنسا للدراجات الهوائية، بالتغلب على منافسه السلوفيني بريموز روجليك لفريق (جامبو-فيزما)، في المرحلة الخامسة عشر من الجولة بفارق ثوانٍ، وحقق بوجاتشار المركز الأول بزمن قدره 4:34:13 ساعات، وتلاه بفارق ثوانٍ بريموز روجليك (جامبو- فيزما)، ثم حل ريتشي بورتي (تريك - سيجافريدو) في المركز الثالث.
وعلى مستوى التصنيف العام لسلسلة جولات دو فرانس، فما زال بريموز روجليك (جامبو-فيزما) في الصدارة، بزمن قدره 65:37:07، ويليه تادي بوجاتشار (الإمارات) في المركز الثاني، ثم ريوبيرتو أوران (إي إف) في المركز الثالث، بفارق 1:34 دقيقة.
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