بوجاتشار يتصدّر جولة فرنسا للدراجات الهوائية

المصدر: (باريس - وام)

أحرز تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، فوزه الشخصي الثاني، والثالث لفريق الإمارات، في جولة فرنسا للدراجات الهوائية، بالتغلب على منافسه السلوفيني بريموز روجليك لفريق (جامبو-فيزما)، في المرحلة الخامسة عشر من الجولة بفارق ثوانٍ، وحقق بوجاتشار المركز الأول بزمن قدره 4:34:13 ساعات، وتلاه بفارق ثوانٍ بريموز روجليك (جامبو- فيزما)، ثم حل ريتشي بورتي (تريك - سيجافريدو) في المركز الثالث.

وعلى مستوى التصنيف العام لسلسلة جولات دو فرانس، فما زال بريموز روجليك (جامبو-فيزما) في الصدارة، بزمن قدره 65:37:07، ويليه تادي بوجاتشار (الإمارات) في المركز الثاني، ثم ريوبيرتو أوران (إي إف) في المركز الثالث، بفارق 1:34 دقيقة.

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