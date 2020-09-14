«الشارقة الرياضي» يستعرض الحلول الذكية

المصدر: (الشارقة - وام)

استعرض مجلس الشارقة الرياضي خلال الاجتماع التنسيقي مع شركة سحاب للحلول الذكية عدداً من المشاريع الاستثمارية والحلول الذكية لاستشراف المستقبل الرياضي ضمن استراتيجية وتوجهات المجلس للتحول الرقمي وتعزيز مجالات الاستثمار الرياضي وفتح آفاقه. وأكد عيسى هلال رئيس المجلس، السعي لبناء منظومة عمل ذكية متكاملة، بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبحث فرص التطوير الاستثماري وتعزيز دور الابتكار لتحويل الأفكار والموارد إلى نماذج وعمليات عالية الكفاءة وفق الوسائل التكنولوجية لتحقيق أعلى مستوى من الفائدة للجميع سواء المجلس أو الأندية.

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