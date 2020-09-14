«العاصفة»..قمة اللقايا بـ«تمهيدي المرموم»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

سيطرت هجن العاصفة، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على صدارة 12 شوطاً في تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ لسن اللقايا في «تمهيدي المرموم»، الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية.وقاد غياث الهلالي «الشاهينية»، للمركز الأول بالشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، في زمن 6:03:8 دقائق، وتصدرت سميتها «الشاهينية»، الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات، بتوقيت 6:05:1 دقائق.

وكان الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، من نصيب «العاصفة»،عن طريق «شاهين»، وفاز «شاهين» بالشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، وحققت «الشاهينية» لـ«العاصفة»، التوقيت الأفضل وحققت صدارة اللقايا البكار المهجنات بالشوط السادس، في 6:01:1 دقائق.

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