تعاون بين «الأولمبياد الخاص» واتحاد السباحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يوقع الأولمبياد الخاص الإماراتي، واتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، مذكرة تفاهم غداً، عبر منصة «زووم»، تضمن أسس التعاون المشترك لتطوير أنشطة الألعاب المائية بالأولمبياد الخاص، وإعطاء فرص أكبر للسباحين من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية للتدريب والمشاركة في المسابقات.

وتأتي الاتفاقية ضمن خطط الأولمبياد الخاص للعمل والتواصل قدماً مع مختلف الاتحادات الرياضية.

وأكد سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة أن تعاون الاتحاد مع الأولمبياد الإماراتي الخاص خلال أزمة «كورونا»، نجح بشكل كبير، خصوصاً في ما يتعلق بتأهيل المدربين والدورات التدريبية التي نفذت، حيث باتت منصات التدريب الافتراضية للأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع اتحاد السباحة إحدى أهم المنصات التعليمية عن بُعد خصوصاً بالرياضة العربية خلال الأشهر الماضية.

وقال السماحي: «رسالة اتحاد السباحة نشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للأنشطة والألعاب المائية بالدولة، وأصحاب الهمم من سباحي الأولمبياد الخاص هم جزء من منظومة المجتمع، الذي نعمل على تقديم أفضل الخدمات له من خلال توفير مرافق مجهزة ومدربين أكفاء وحكام مؤهلين ومنظمين لإدارة الفعاليات».

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