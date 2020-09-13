عائشة سيف تفوز بذهبية الشطرنج الخاطف

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

فازت عائشة سيف لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالميدالية الذهبية في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف «أون لاين 2020» في فئة السيدات، والتي قام بتنظيمها اتحاد الإمارات للشطرنج أول من أمس.

واستحوذ نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على المراكز الثلاثة الأولى في فئة السيدات، حيث حصلت عائشة سيف على المركز الأول وعائشة سرحان المعيني على المركز الثاني، وجاءت نور صالح في المركز الثالث.

وأقيمت البطولة تنفيذاً لخطة النشاط الرسمي للموسم الرياضي 2020، بمشاركة الأندية الأعضاء في الاتحاد والأكاديميات الخاصة.

وتنص اللائحة الفنية للبطولة على أحقية كل نادٍ المشاركة بحد أقصى بعدد 25 لاعباً من اللاعبين المواطنين أو فئة أبناء المواطنات وحملة جواز سفر الدولة وعدد 4 لاعبين من فئة مواليد الدولة والمقيم، علماً أن البطولة مدرجة ضمن نقاط جوائز درع التفوق العام، ويحظر فيها استخدام أية برامج مساعدة أثناء المباريات.

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