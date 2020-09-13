نجاح كبير لدورة «دبي الرياضي» للأندية المجتمعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت «دورة دبي للأندية المجتمعية والجاليات» التي نظمها مجلس دبي الرياضي نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف الجنسيات تنافسوا خلالها في رياضات كرة القدم والسلة والكريكت والريشة الطائرة، وأقيمت فعالياتها في ملاعب عالم دبي للرياضة بقاعات زعبيل 4 و5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي.

وفاز فريق سيدات الجالية السورية بلقب بطولة كرة السلة بعد تغلبه على فريق سيدات الجالية الفلبينية 45 – 41، فيما حل فريق سيدات النادي المصري الاجتماعي في المركز الثالث بعد فوزه على فريق سيدات الجالية اللبنانية 59 – 49.

وشهدت منافسات بطولة كرة السلة للرجال منافسة قوية بين الفرق المشاركة حيث استطاع فريق الجالية الفلبينية الفوز بلقب البطولة بعد أن تغلب بصعوبة على فريق الولايات المتحدة الأمريكية في مباراة حامية انتهت بنتيجة 49 – 47، فيما حل فريق الجالية اللبنانية للرجال في المركز الثالث بعد فوزه على فريق النادي المصري رجال بنتيجة 52 – 42.

سيطرة هندية

وفي منافسات بطولة الريشة الطائرة سيطرت الجالية الهندية من النادي الهندي الاجتماعي من السيدات والرجال على ألقاب البطولة حيث فاز ساشين سيث بالمركز الأول في فئة الفردي الرجال، فيما فازت الهندية تانيشة كراستو بالمركز الأول في فئة فردي النساء، وفاز الثنائي الهندي روهيث هاريداس وشيبيل سي بي بالمركز الأول في منافسات الزوجي رجال.

وفي منافسات الزوجي نساء فازت الهنديتان تانيشا كراستو وفيديا مانجاناني بالمركز الأول، وفي منافسات الزوجي المختلط فاز أيضًا الفريق الهندي المكون من جيمس فارجيس وتانيشا كراستو بالمركز الأول. وفي منافسات الكريكيت حلق النادي الهندي الاجتماعي باللقب بعد تغلبه على فريق الجالية النيبالية.

تتويج

قام بتتويج الفائزين كل من أحمد إبراهيم مدير قسم الرياضات المجتمعية وفوزية فريدون مدير قسم رياضة المرأة بحضور أعضاء مجالس إدارات الأندية المجتمعية المشاركة في الدورة، وقال أحمد إبراهيم: «لقد كانت صحة وسلامة المشاركين في مقدمة أولوياتنا حيث تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في كل البطولات وحرصنا على التزام جميع المشاركين والمنظمين بالتعقيم المستمر وارتداء الكمامات طوال الوقت مع تحقيق التباعد الجسدي، وقمنا بتسليم الميداليات التي تحمل صور أبطال خط الدفاع الأول من المسعفين والأطباء والإطفائيين والشرطة الذين نفتخر بهم على جهودهم في حماية الوطن».

14

شارك في الدورة 14 نادياً من الأندية المجتمعية والجاليات المختلفة بدبي وهي: النادي الهندي، النادي الباكستاني، النادي الاجتماعي الأردني، النادي الاجتماعي السوداني، النادي الاجتماعي المصري، النادي الاجتماعي الفلبيني، الجالية اللبنانية، الجالية السورية، الجالية النيبالية، الجالية السيريلانكية، الجالية الأمريكية، الجالية الإندونيسية، والجالية اليمنية والجالية الصينية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز