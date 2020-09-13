«الظبي» تحصد ناموس الحول في تمهيدي الوثبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اختتمت، أمس، منافسات الأسبوع الثاني من السباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020 ــــــــ 2021 الذي ينظمه اتحاد الإمارات للهجن بمختلف ميادين الهجن بالدولة، وبمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت المنافسات الصراع في سن الكبار بأشواط الحول والزمول التي أقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة 5 كلم، إذ شهد ميدان الهجن للوثبة بأبوظبي فوز «الظبي» لسالم النيادي بناموس أول الأشواط المخصص للحول المحليات بعدما انتزعت المركز الأول مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 8.04.03 دقائق، فيما حققت «الرماسة» لمظفر العامري أفضل توقيت زمني على الإطلاق في الشوط الثاني للحول المهجنات بعد أن وصلت إلى خط النهاية في المركز الأول بتوقيت 7.55.08 دقائق.

وحل «الشقردي» لسلطان المنصوري في صدارة الشوط الشوط الثالث للزمول مسجلاً توقيتاً قدره 8.00.02، فيما حصد «مربان» لمحمد العبار ناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات بتوقيت 8.08.09 دقائق.

نتائج

وأسفرت نتائج الأشواط من الخامس وحتى العاشر في ميدان الوثبة عن فوز كل من «الوثبة» لمحمد سالم الراشدي، و«الشاهينية» لسهيل ذويب العامري، و«شرط» لسعيد العامري، و«حشيم» لأحمد المزروعي، و«صدارة» لعبدالله المنصوري، و«الهاشمية» لمبارك الشريفي.

وعلى أرضية ميدان سيح صبرة، نالت «زعفران» لهادف الخييلي ناموس الحول المحليات في الشوط الأول، أما في ميدان الوقن فشهد تتويج «مرمره» لمحمد العامري بالشوط الأول للحول. وشهد ميدان سويحان فوز «مزون» لمحمد العامري بلقب شوط الحول بـ 7.52.0 دقائق، فيما انتزعت «شرف» لقب أول الأشواط خلال المنافسات التي أقيمت على أرضية ميدان بو سمرة.

وتعود المنافسات للتواصل مجدداً في فئة الصغار خلال الأسبوع المقبل بمنافسات الحقايق والإيذاع والثنايا، يعقبها في الأسبوع التالي منافسات سن الكبار الحول والزمول.

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