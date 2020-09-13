بن ثعلوب يوجه ببدء الاستعداد لموسم الجودو

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

وجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالاستعداد الجيد لعودة نشاط الاتحاد الاستثنائي لعام 2020 -2021 المقرر له في 23 أكتوبر المقبل حسب البرنامج الذي تم اعتماده أخيراً.. وأكد رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو انطلاق موسم رياضة الجودو يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر المقبل من صالة نادي خورفكان بمسابقة بطولة كأس الاتحاد للجودو حسب ما هو مخطط، إلا إذا صدرت توجيهات جديدة من الجهات الرسمية والطبية، وقد وضعت اللجنة الفنية للجودو الخطة البديلة تحسباً لأي طارئ.

وقال: إن فترة التوقف الاضطراري خلال الشهور الماضية تتطلب العودة التدريجية لصالات التدريب خاصة الفئات العمرية، تطلعاً لموسم جديد نرفع فيه شعار (الجودو للجميع) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجالس الرياضية والأندية الأعضاء، بهدف تعريف المجتمع بقيم رياضتنا النبيلة.

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