انتخابات السباحة 21 أكتوبر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حددت لجنة الانتخابات باتحاد السباحة، برئاسة محمد العامري، يوم 21 أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة 2020-2024.

وتحدد فتح باب الترشح يوم الخميس المقبل، ولمدة 10 أيام لتلقي استمارات الأندية الراغبة في التقدم للانتخابات، على أن يتم ارسال الدعوة للأندية غداً، وتتضمن الجدول الزمني للانتخابات.

وأكد المستشار حسن المرزوقي المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات، على غلق باب الترشح يوم 27 سبتمبر الجاري، وإصدار القائمة المبدئية للمرشحين يوم 7 أكتوبر المقبل، وتحديد فترة الطعون من 8 إلى 12، وإصدار قرار لجنة الطعون يوم 15، والقائمة النهائية للمرشحين يوم 18 من الشهر نفسه.

وأضاف أن الانتخابات ستجرى يوم 21 أكتوبر المقبل، على أن تمتد فترة الطعون على الانتخابات من 22 إلى 26، وستكون قرارات لجنة الطعون يوم 28، واعتماد مجلس الإدارة ونتيجة الانتخابات يوم 29 من ذات الشهر.

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