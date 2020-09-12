«بويضا» تكسب ناموس تمهيدي الهجن

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تختتم اليوم تحديات الأسبوع الثاني من السباقات التمهيدية لسباقات الهجن لموسم 2020-2021 والتي ينظمها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بمشاركة ملاك الهجن من أبناء القبائل بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، بإقامة منافسات الكبار في سن الحول والزمول.

وانطلقت المنافسات أمس، حيث سباقات فئة الثنايا على مدار 16 شوطاً لمسافة 6 كلم بمختلف ميادين الدولة، حيث نجحت «البويضا» لطي غانم المنصوري في انتزاع ناموس الشوط الأول المخصص للثنايا الأبكار المحليات في ميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، إذ حلت في المركز الأول بتوقيت زمني قدره 7.52 دقائق.

وفازت «بويضا» لخليفة عبدالله الظاهري بناموس الشوط الثاني المخصص للأبكار المهجنات، فيما نجح «مسنون» لسهيل ذويب العامري في حصد لقب الشوط الثالث المخصص للجعدان المحليات، بينما حلق «السليماني» لسليم علي الغيلاني بلقب الشوط الرابع للجعدان المهجنات.

وجاء أفضل توقيت زمني في منافسات الثنايا عن طريق «الذيب» لغالب سلطان المنصوري والذي حققه في الشوط الرابع عشر الذي خصص للجعدان الإنتاج المهجنات.

وفي ميدان الجبيب، سيطرت «وصفة» لحمد ضبيب الشامسي على منافسات الشوط الأول، بينما فازت «مريعة» لمبارك علي بن سرداح العامري بناموس الشوط الثاني.

وانتزعت «حربة» لسالم الضحاك المنصوري ناموس الشوط الأول، وتوجت «مرضية» لمبارك سالمين المنصوري بناموس الشوط الثاني.

وأهدت «منحاف» مالكها راشد الحساني ناموس الشوط الأول في «سيح صبرة»، وفازت «مياسة» لحمد المنصوري بثاني الأشواط.

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