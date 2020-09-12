ختام دورة مدربي كمال الأجسام اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تختتم اليوم دورة المستوى الأول لمدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية والتي انطلقت قبل 3 أيام «عن بعد»، وأشرفت عليها أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية مكتب دبي، وبمتابعة من رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العقيد (م) عبدالكريم محمد سعيد، وشهدت الدورة مشاركة كبيرة من المدربين من الرجال والسيدات على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي.

وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة الفنية والتنظيمية للأكاديمية، وتزامناً مع الإجراءات الاحترازية لفيروس (كوفيد - 19)، ويقدمها المحاضر الدولي المهندس وليد عبدالكريم، وتتضمن تسليط الضوء على الفسيولوجيا العامة والجهازين العضلي والعصبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز