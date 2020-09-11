رومانز يكشف عن قميص «رويالز» في «سماء» دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف أسطورة القفز المظلّي، داني رومان، عن الزي الجديد لفريق راجسثان رويالز للكريكيت من سماء دبي.

حيث يمضي الفريق فترة الاستعداد للموسم الجديد، من الدوري الهندي الممتاز، الذي تستضيفه الإمارات.

المظلي الإسباني قفز من طائرة على ارتفاع آلاف الأقدام، فوق جزيرة النخلة، حاملاً معه حقيبة راجسثان رويالز، وكان لاعبو الفريق في حالة ذهول، عندما حلّق رومان فوقهم، راسماً خلفه خطاً من الدخان في الأجواء، قبل أن يهبط بالمظلة على الشاطئ، ويلقي حقيبة مليئة بقمصان راجسثان رويالز لموسم 2020، لتكون بعد ذلك في متناول اللاعبين.

وعن تجربته لهذا الإطلاق الفريد على شواطئ دبي لقميص راجسثان رويالز للدوري الهندي الممتاز لموسم 2020، قال لاعب الفريق المتكامل، ورياضي ريد بُل، ريان باراغ:

«أدرك تماماً أن ريد بُل تركز على الرياضات القصوى والمغامرة، وكنت متحمساً جداً، وأتوقع حصول أمر مذهل اليوم، لطالما كان الهبوط بالمظلة على لائحة الأمور التي أريد القيام بها في حياتي، وكان من الرائع أن نرى شخصاً يهبط من السماء اليوم حاملاً قمصاننا».

أما ديفيد ميلر اللاعب الضارب الأعسر في راجسثان رويالز، فأعرب عن فرحته العارمة لرؤية رياضي ريد بُل داني رومان، يحلّق نزولاً إلى الشاطئ، للكشف عن قمصان الفريق الرائعة لموسم 2020، وتسليمها للاعبين، فقال: «أجواؤنا الصباحية تكون عادة هادئة جداً، إنما الوضع كان مختلفاً تماماً اليوم، بعدما طُلب منا التوجه إلى الشاطئ.

حيث كانت تنتظرنا مفاجأة، كان منظراً رائعاً، أن نرى شخصاً يقفز من طائرة، ويهبط ليسلِّمنا قمصان الموسم. أنا اختبرت شخصياً الهبوط بالمظلة في دبي قبل بضعة أعوام، وهذا المشهد أعاد إلى ذهني الكثير من الذكريات».

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