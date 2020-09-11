«ديمه» على قمة الحول و«الحذر» بطلاً للزمول

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تألقت شعارات أبناء القبائل، صباح أمس، من خلال تحديات الحول والزمول، حيث شهد ميدان المرموم إقامة ستة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، وقدم عبدالله معيوف محمد العامري «ديمه» على قمة الحول المحليات في الشوط الرئيسي مسجلة توقيتاً وقدره 7:54:0 دقائق، فيما كانت «الظبي» ملك سرور أحمد سرور الظاهري بطلة الحول المهجنات في ثاني الأشواط .

حيث قطعت مسافة السباق بزمن 7:55:7 دقائق. وتألق في الشوط الثالث للزمول المحليات من نصيب «الحذر» المملوك لحمد عوض زيتون المهيري، فيما أهدى «مصيح» مالكه محمد سالمين مبارك العامري الناموس. وحققت «العنود» ملك سهيل العامري التوقيت الأفضل بحسمها الشوط الخامس للحول المحليات.

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