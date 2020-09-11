«دبي الرياضي» يعزز التعاون مع أهم أندية العالم في الكريكت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحث مجلس دبي الرياضي تعزيز سبل التعاون والعلاقات الثنائية وتبادل الخبرات مع أحد أهم الفرق العالمية المشاركة في بطولة الدوري الهندي الممتاز للكريكت التي ستقام في عدد من مدن الدولة خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل.

والتي تعد أهم وأغلى بطولات الكريكت على مستوى الأندية في العالم وتبلغ قيمة الاستثمار فيها 6.7 مليارات دولار وبلغ عدد مشاهدي نسختها الماضية التي أقيمت في الهند 462 مليون مشاهد. جاء ذلك خلال زيارة وفد نادي راجستان رويال الهندي للكريكت برئاسة رانجيت بارثاكور رئيس النادي مقر مجلس دبي الرياضي، بحي دبي للتصميم، حيث كان في استقبال الوفد الضيف سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

كما شارك في اللقاء راجيف خانا نائب رئيس النادي وعدد من المديرين في المجلس والنادي الذي يضم في صفوفه عدداً من أهم اللاعبين على مستوى العالم يتقدمهم قائد الفريق النجم الأسترالي ستيف سميث الذي يعد الأفضل بين أبناء جيله على مستوى العالم، كما أن سفير النادي وأحد ملاكه هو أسطورة الكريكت الأسترالي شيان وارن الذي يعد أحد أهم 3 لاعبين في تاريخ الكريكت على قيد الحياة.

ترحيب

ورحب أمين عام المجلس بالوفد الزائر الذي يمثل نخبة الكريكت الهندي ويضم لاعبين من 5 جنسيات مختلفة من بينها إنجلترا وأستراليا وجنوب أفريقيا والهند وجامايكا كما تبلغ رواتب بعض لاعبيه أكثر من مليوني دولار، وناقش معه سبل التعاون المشتركة بين الطرفين، وقال حارب: «إلى جانب عملنا في تطوير الرياضة في دولة الإمارات فنحن حريصون على تنظيم واستضافة البطولات الدولية الكبرى وتعزيز علاقاتنا مع المؤسسات والمنظمات الدولية الكبرى، وبسبب توفر كل عوامل النجاح فقد نقل المجلس الدولي للكريكت مقره إلى دبي منذ عدة سنوات وهو الأمر الذي يؤكد مكانة دبي على خارطة العالم والرياضة بشكل خاص».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز