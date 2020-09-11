النصر ينهي إجراءات التعاقد مع «العلويني»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أنهت إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، كافة الإجراءات المتبعة للتعاقد مع مدرب الفريق الأول لكرة اليد، سعيد محمد، ومساعده محمد حسن البلوشي، إلى جانب المحترف التونسي «كمال العلويني»، استعداد للموسم الجديد 2020/‏ 2024.كما أعلنت شركة النصر تعاقدها مع ثلاثة محترفين لرجال السلة، هم: الأمريكيان تشارليز ويلي، وميشيل يونغ، والسنغالي المقيم مامادو ماديغان، وكذلك الإعلان عن محترف الطائرة الجزائري محمد شيخي، كما جدد النادي عقد لاعبة الدراجات الإماراتية، صفية الصايغ.

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