سباق «دبي» الافتراضي لـ«الشراعية» أيقونة التطبيقات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن مبادرة جديدة ضمن مبادرته المستمرة منذ تأسيسه عام 1988 حيث أنجز مؤخراً مشروعاً جديداً يستهدف عشاق التطبيقات الحديثة والمهتمين بألعاب رياضات الأجهزة الالكترونية، وذلك بإطلاق سباق افتراضي يحاكي منافسات القوارب الشراعية الحديثة التي تبحر حول العالم باسم (تحدي دبي فيرشيوال ريغاتا إن شور).

ويأتي هذا الإطلاق للمرة الأولى لعشاق الرياضات البحرية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي ومواكبة لخطط مجلس دبي الرياضي، المظلة الراعية للنشاط الرياضي في الإمارة.

وجاء التدشين في إطار حرص واهتمام مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على زيادة قاعدة محبي الرياضات البحرية وتوفير الفرص لمختلف القطاعات من أجل المشاركة في الأنشطة المختلفة وتعزيز مكانتها من خلال التوعية بالقوانين والتعرف على مهارات الإبحار في أجواء مفعمة بالإثارة والمتعة عبر التطبيقات الذكية والتي باتت تستهوي الكثير من الشباب.

ويعد سباق جولة دبي الافتراضية للشراعية الحديثة (تحدي دبي فيرشيوال ريغاتا إن شور) هدية قيمة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في ظل اتجاه شريحة كبيرة من المجتمع إلى الرياضات الافتراضية وخاصة محبي الرياضات البحرية الذين أقبلوا بصورة كبيرة على مثل هذه المنافسات لشغل وقت الفراغ وتعلم المهارات.

هدف

ويهدف المشروع أيضاً إلى الترويج إلى معالم دبي حيث يتيح السباق لجميع المشاركين خوض تجربة إبحار متميزة بين أبرز معالم دانة الدنيا دبي التي تطل على شواطئ الخليج العربي.

وذلك أمام الواجهة المائية والتي تبرز جمال دبي الفاتن وسحرها الجذاب أمام الجمال العمراني الرائع بين جزر العالم ونخلة جميرا وجزيرة بلو واترز وبولغاري وفندق برج العرب وكايت بيتش كما يتيح فرصة للاستمتاع بالإطلالة الخلابة من على أطول بناء شيده الإنسان (برج خليفة) وكذلك الواجهة البحرية في الميناء السياحي وجي بي أر.

وأكد محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن توجيهات واهتمام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بنشر مفهوم الرياضات البحرية والترويج إلى إمارة دبي في إطار الخطط والمبادرات التي يتبناها مجلس دبي الرياضي، ودعم وتشجيع مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار كان لها الدور في تأسيس وإطلاق أول سباق افتراضي للشراعية الحديثة على الشبكة العنكبوتية والتطبيقات الحديثة يحمل اسم (دبي).

فرص

وأوضح أن الهدف من وراء إطلاق المبادرة المتجددة توفير فرص لمختلف شرائح المجتمع للارتباط أكثر بالرياضات البحرية وأيضا مواكبة للظروف التي فرضها الواقع الحديث والتحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد 19 على جميع القطاعات الحيوية بالعالم ومن ضمنها قطاع الرياضة وتوفير فرص أفضل لمحبي الرياضات البحرية من أجل ممارسة هوايتهم.

وتابع: إن هذا المشروع جاء من أجل توفير المتعة لمحبي الرياضات البحرية حول العالم وليس دولة الإمارات وحدها، مشيداً بجهود إدارة السباقات في النادي بإشراف هزيم محمد القمزي والتي قدمت جهداً مميزاً من أجل إنجاز المبادرة بشكلها النهائي ومتابعة كافة الاتصالات مع الشركاء من أجل إنجاز المشروع.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات مشرف المشروع إن جولة تحدي دبي متوفرة حالياً في تطبيق (فيرشيوال ريغاتا إن شور) وعلى كل الراغبين في الدخول والاستمتاع بالجولة عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية وحتى المتواجدين على شبكة الانترنت البحث في (غوغل بلاي) أن كنت ممن يحملون أجهزة أندرو يد أو ابل ستور لهواتف ابل الذكية عن التطبيق وبعد التنزيل ستظهر كل الجولات الافتراضية ومن ضمنها سباق دبي أحدث الجولات.

بطولات خاصة

وأكد القمزي أن سباق (تحدي دبي فيرشيوال ريغاتا إن شور) ليس مجرد سباق عادي وإنما وحرصاً على زيادة الاهتمام به تقرر أن تكون هنالك بطولات خاصة تمنح فيها جوائز عينية للمشاركين بين فترة وأخرى بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن التطبيق وسيقوم النادي بتكريم كل الفائزين حتى ولو كانوا خارج حدود الوطن بإرسال الجوائز إليهم عبر البريد وشركات التوصيل .

مشيراً إلى أن هذا التطبيق يستقطب سنوياً ما يصل إلى مليوني شخص بينما تتجاوز الزيارات اليومية عدد 50 ألف زائر يمارسون هوايات الإبحار في 60 جولة تمثل كبريات المدن العالمية من بينها دبي التي أصبحت أيقونة متميزة في هذا المجال. وكشف مدير إدارة السباقات أن العمل لإنجاز هذا المشروع أخذ من الوقت الكثير .

مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي وفور طرح الفكرة تحمس لإنجازها في أقرب وقت حيث تم التواصل مع إدارة التطبيق والوصول في النهاية إلى الشكل الخاص بسباق (دبي فيرشيوال ريغاتا إن شور) مشيراً إلى أن التفاصيل الخاصة إضافة إلى رابط التسجيل يتوفر على منصات التواصل الاجتماعي (انستغرام وتويتر وفيس بوك) وكذلك الموقع الرسمي للنادي على شبكة الانترنت.

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