«أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في ميامي تستقطب نجوم العالم

المصدر: أبوظبي- وام

تشهد جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي ستقام في مركز المعارض بمطار ميامي بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية 27 الجاري، إقبالاً كبيراً من اللاعبين المصنفين الأوائل عالمياً في الحزام الأسود، من جميع الجنسيات، وأكد نجوم النخبة مشاركتهم في المنافسات، التي تأتي بعد 200 يوم توقف للبطولات الدولية للعبة، وأكد كل من جوناس اندريد وكاليل سانتوس ولوكاس بينهيرو مشاركتهم في وزن 55 كغم، وهياجو جورج وبيبيتو أوليفييرا ودييجو باتيستا في وزن 62 كغم، وكيم تيرا وتياجو ماسيدو وكيندي ميشيل في وزن 69 كغم.

وأكد بيان اللجنة المنظمة للبطولة أن كلاً من مارسيو أندرو وميشيل ليرا وجوناس ألفيس سوف يشاركون في وزن 77 كغم، وأن كلاً من رونالد جونيور ونيزار لويناب وجاثيري باربوسا أعلنوا عن مشاركتهم في وزن 85 كغم، كما أن أبرز الأسماء المشاركة في وزن 94 كغم تضم ايرون جونسون، وناثان مانديلسون، وفي الوزن الثقيل تحت 120 كغم يتقدم كل من ماكس جيمينس، وديفونيت جونسون المشاركين.

وتشارك في مستوى السيدات بفئتي الحزام البني والأسود كل من جيسا خان، وسارة تاكوشي في وزن 49 كغم، وأبيانا كاراوني، وثاميريس أكوينو في وزن 55 كغم، واليزابيث إيكسل، واليكسا يانيس، ووودز هيثر في وزن 62 كغم، وماريا ماليجاسياك، وايميلي سيلفا في وزن 70 كغم، وبطلة العالم «ملكة البساط» العام الماضي جابريلي باسينها في وزن 94 كغم، ومعها كل من كيلي فيليكانو، وتاليلا ريزيندي في الوزن نفسه.

وأكد طارق البحري مدير جولات «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» أن الإقبال على التسجيل من المصنفين الأوائل عالمياً يعطي مؤشراً قوياً بأن المنافسات ستكون حافلة بالإثارة، ولا سيما بعد التعديل الجديد على الفئات باستبعاد فئة الحزام الأزرق، والإبقاء على فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود فقط، باعتبارها الفئات الأعلى والأكثر خبرة وكفاءة في اللعبة.

وقال: سيتم إغلاق باب التسجيل غداً، وتقام إجراءات الوزن على مرحلتين، كما أن جوائز البطولة ستبقى كما هي مثل العام الماضي 225 ألف دولار لكل جولة، وتقام المنافسات مع مراعاة كل إجراءات الصحة والسلامة للمشاركين، ولن يسمح للجمهور بالحضور.

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