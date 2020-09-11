«الشطرنج» يبدأ تنفيذ خطة الموسم المحلي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يستأنف اتحاد الإمارات للشطرنج، اليوم، فعالياته بتنفيذ خطة النشاط الرسمي للموسم الرياضي 2020، حيث سينظم بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف «أونلاين»، لفئتي الرجال والسيدات.

حيث تمت دعوة الأندية الأعضاء والأكاديميات الخاصة للمشاركة في البطولة، التي تقام وفقاً للنظام السويسري للشطرنج الخاطف، بزمن قدره 3 دقائق، مع إضافة 2 ثانية لكل نقلة ملعوبة. وتنص اللائحة الفنية للبطولة، على أحقية كل نادٍ للمشاركة بحد أقصى بعدد 25 لاعباً من اللاعبين المواطنين، أو فئة أبناء المواطنات، وحملة جواز سفر الدولة، وعدد 4 لاعبين من فئة مواليد الدولة والمقيم، علماً بأن البطولة مدرجة ضمن نقاط جوائز درع التفوق العامة، ويحظر فيها استخدام أي برامج مساعدة أثناء المباريات.

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