تأجيل استكمال دوري السلة أسبوعاً

قرر اتحاد كرة السلة تأجيل عودة استكمال مسابقة الدوري العام للرجال للموسم الحالي 2019-2020، إلى يوم الجمعة 18 سبتمبر الحالي بدلاً عن إقامته اليوم، بلقاء وحيد يجمع صاحب الضيافة الوصل مع البطائح في إياب الدور ربع نهائي للبطولة.

وقال سالم المطوع الأمين العام للاتحاد: إن الاتحاد اتخذ قرار التأجيل، لمزيد من الاحترازات، مشيراً إلى أن اتحاد السلة حريص على اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تضمن السلامة للجميع، خصوصاً أن الاتحاد عمم الثلاثاء الماضي كل الاشتراطات التي يجب توافرها في المباريات. من ناحية أخرى نجح نادي الشارقة في ضم الدولي مبارك خليفة لاعب منتخبنا، قادماً من نادي الوصل في صفقة انتقال ناجحة، حيث يعتبر اللاعب إضافة حقيقية للشارقة في إطار خطة النادي لدعم صفوف الفريق الأول للموسم الجديد 2020-2021. (دبي - ياسر قاسم)

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