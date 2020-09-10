شرطة دبي تُكرم فرق الدراجات الهوائية ضمن مبادرة «ملتزمون بإجراءات السلامة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرّم العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من أفراد فريق الدراجات الهوائية المعنيين في القناة المائية وند الشبا، لنشاطهم الملحوظ وعملهم الدؤوب في تنفيذ مبادرة «ملتزمون بإجراءات السلامة» التي أطلقتها الإدارة العامة أخيراً، بهدف مساعدة الجمهور من مستخدمي الدراجات الهوائية، وتقديم النصح والإرشاد والتوجيهات الخاصة بإجراءات السلامة.

حضر التكريم العقيد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والمقدم أحمد الحداد، رئيس قسم شؤون السرايا، والوكيل أول أديب علي جابر، مسؤول شعبة الدراجات الهوائية.

وقدم العميد راشد الفلاسي شكره للمكرمين تقديراً لجهودهم في تنفيذ المبادرة، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع.

وعبر المكرمون عن شكرهم للفتة الكريمة مؤكدين جاهزيتهم للعمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء الذي يعكس صورة مشرفة عن شرطة دبي.

يذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أطلقت مبادرة «ملتزمون بإجراءات السلامة» في شهر يوليو الماضي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في هيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، وميدان، بهدف توعية سائقي الدراجات الهوائية، في المضامير الخاصة بالدراجات الهوائية بإجراءات السلامة، مثل مضمار ند الشبا والخوانيج وميدان.

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