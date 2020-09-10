محمد إسماعيل حارس يد الوصل والمنتخب شرقاوي 100%

المصدر: دبي : فائز بحبوح

نجحت ادارة نادي الشارقة في إبرام صفقة من العيار الثقيل تمثلت بتحويل إعارة من موسم واحد لحارس مرمى كرة اليد بنادي الوصل والمنتخب الوطني للعبة وافضل حارس في القارة الاسيوية الى تحويلها إلى انتقال نهائي ليصبح محمد إسماعيل الذي استمرت مسيرته بساحات اللعبة لأكثر من 20 عاماً ضمن القلعة الوصلاويه ليتحول من اليوم إلى معقله الجديد نادي الشارقة علماً بأنه قد احترف بصفوف الشارقة السنة الماضية بصفقة اعارة لموسم واحد وتجددت لسنة ثانية الشهر الماضي واليوم ختمت بانتقال نهائي تعتبر مكسب للشارقة واللاعب وخسارة للعبة بقلعة الامبراطور.

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