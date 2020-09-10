تأجيل استكمال دوري السلة الإماراتي اسبوعاً

المصدر: دبي-ياسر قاسم

قرر اتحاد كرة السلة تأجيل عودة استكمال مسابقة الدوري العام للرجال للموسم الحالي 2019-2020، إلى يوم الجمعة 18 سبتمبر الحالي بدلاً عن إقامته يوم الجمعة 11 سبتمبر، بلقاء وحيد يجمع صاحب الضيافة الوصل مع البطائح في إياب الدور ربع نهائي للبطولة.

وقال سالم المطوع الأمين العام للاتحاد إن الاتحاد اتخذ قرار التأجيل، لمزيد من الاحترازات، مشيراً إلى أن اتحاد السلة حريص على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تضمن السلامة للجميع، خصوصاً أن الاتحاد عمم الثلاثاء الماضي كافة الاشتراطات التي يجب توافرها في المباريات سواء للفريق المضيف أو الضيف، وربط مشاركة جميع الطواقم من لاعبين وفنيين وإداريين، وجميع من يتواجد على أرض الصالة، بالخضوع لاختبارات الفيروس والتأكد من النتائج السلبية بعد الفحوصات.

مبارك خليفة للشارقة

من ناحية أخرى نجح نادي الشارقة في ضم الدولي مبارك خليفة لاعب منتخبنا قادماً من نادي الوصل في صفقة انتقال ناجحة حيث يعتبر اللاعب اضافة حقيقية للشارقة في إطار خطة النادي لدعم صفوف الفريق الأول للموسم الجديد 2020-2021.

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