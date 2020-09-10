"ديمه" سيدة للحول المحليات و"الحذر" بطل الزمول في تحديات المرموم

المصدر: وام

تألقت شعارات أبناء القبائل اليوم من خلال تحديات الحول والزمول حيث شهد ميدان المرموم إقامة 16 شوطا لمسافة خمسة كيلومترات.

قدم عبدالله معيوف محمد العامري "ديمه" على قمة الحول المحليات في الشوط الرئيسي مسجلة زمنا وقدره 7:54:0 دقائق .. فيما كانت "الظبي" ملك سرور أحمد سرور الظاهري سيدة الحول المهجنات في ثاني الأشواط حيث قطعت مسافة السباق بزمن 7:55:7 دقائق.

وكان التألق في الشوط الثالث للزمول المحليات من نصيب "الحذر" المملوك لحمد عوض زيتون المهيري الذي حسم المعركة في توقيت بلغ 8:02:4 دقائق ..

فيما احتاج "مصيح" لزمن وقدره 7:59:9 دقائق ليقطع رحلة الخمسة كيلومترات ويهدي مالكه محمد سالمين مبارك العامري الناموس.

وحققت "العنود" ملك سهيل محمد ذويب العامري التوقيت الأفضل في جميع الأشواط بحسمها لمعركة الشوط الخامس للحول المحليات في توقيت وقدره 7:51:6 دقائق.

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