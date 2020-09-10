مجلس دبي الرياضي يعزز التعاون مع أهم أندية العالم في الكريكت

المصدر: البيان الإلكتروني

بحث مجلس دبي الرياضي سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات مع أحد أهم الفرق العالمية المشاركة في بطولة الدوري الهندي الممتاز للكريكت التي ستقام في عدد من مدن الدولة خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل والتي تعد أهم وأغلى بطولات الكريكت على مستوى الأندية في العالم وتبلغ قيمة الاستثمار فيها 6.7 مليار دولار وبلغ عدد مشاهدي نسختها الماضية التي أقيمت في الهند 462 مليون مشاهد.

جاء ذلك خلال زيارة وفد نادي راجستان رويال الهندي للكريكت برئاسة رانجيت بارثاكور رئيس النادي مقر مجلس دبي الرياضي، بحي دبي للتصميم، حيث كان في استقبال الوفد الضيف سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، كما شارك في اللقاء راجيف خانا نائب رئيس النادي وعدد من المدراء في المجلس والنادي الذي يضم في صفوفه عدد من أهم اللاعبين على مستوى العالم يتقدمهم قائد الفريق النجم الأسترالي ستيف سميث الذي يعد الأفضل بين أبناء جيله على مستوى العالم ، كما أن سفير النادي وأحد ملاكه هو أسطورة الكريكت الأسترالي شيان وارن الذي يعد أحد أهم 3 لاعبين في تاريخ الكريكت.

ورحب أمين عام المجلس بالوفد الزائر الذي يمثل نخبة الكريكت الهندي ويضم لاعبين من 5 جنسيات مختلفة من بينها إنجلترا وأستراليا وجنوب افريقيا والهند وجامايكا كما تبلغ رواتب بعض لاعبيه أكثر من مليوني دولار، وناقش معه سبل التعاون المشتركة بين الطرفين، وقال حارب: " إلى جانب عملنا في تطوير الرياضة في دولة الإمارات فنحن حريصون على تنظيم واستضافة البطولات الدولية الكبرى وتعزيز علاقاتنا مع المؤسسات والمنظمات الدولية الكبرى وتوفير كل السبل التي تدعم عملها، وبسبب توفر كل عوامل النجاح والدعم وتطور مستوى الخدمات فقد نقل المجلس الدولي للكريكت مقره إلى دبي منذ عدة سنوات وهو الأمر الذي يؤكد على مكانة دبي على خارطة العالم والرياضة بشكل خاص، كما أن التنوع السكاني في الدولة يضم الكثير من الجاليات التي تعشق هذه الرياضة، ونحن حريصون على تنظيم واستضافة الفعاليات التي تلبي رغبات وعشق الجماهير من مختلف فئات المجتمع في الدولة".

ومن جانبه عبر راجنيت بارثاكور رئيس نادي راجستان رويال عن سعادته بالتواجد في دبي وزيارة مجلس دبي الرياضي، وقال: "نتقدم بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة منافسات هذه البطولة التي تعد من أهم البطولات في الهند وتمثل رمزًا مهمًا لكل الهنود، وتنظيم البطولة في هذا التوقيت يعد شجاعة كبيرة حولت المخاطرة إلى فرصة وجلبت لكل الجالية الهندية السعادة والإيجابية".

وأضاف بارثاكور: " نرتبط بعلاقات مميزة مع دبي على جميع المستويات، وسنقوم بالتعاون مع المجلس باستضافة الفرق واللاعبين الإماراتيين في الاستاد الرئيسي بالهند ليستفيدوا من تجربة الهند الاحترافية في مجال رياضة الكريكت".

ورشة عمل البطولة في حي التصميم

تأتي زيارة وفد النادي إلى مجلس دبي الرياضي أثناء إقامة معسكره بدبي في إطار مشاركته ببطولة الدوري الهندي الممتاز للكريكت التي تقام في عدد من مدن الدولة خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل، حيث قدّم مجلس دبي الرياضي كافة التسهيلات والدعم اللوجستي والخدمات التنظيمية لضمان نجاح البطولة، كما سيستضيف المجلس الأسبوع المقبل ورش العمل الخاصة بالفرق استعدادًا للمنافسات وذلك في مقره بحي دبي للتصميم.

وتم اختيار إقامة البطولة في عدد من مدن الدولة لما يتوفر فيها من ملاعب حديثة وإمكانيات متطورة، ولما تتمتع به الدولة من تطور في النقل والاتصالات والرعاية الصحية والخدمات الإنسانية والمنشآت وجميع مجالات الحياة.

ويضم الدوري الهندي الممتاز نخبة اللعبين العالميين من مختلف الجنسيات، وتشارك فيه 8 فرق محترفة من مختلف دول وقارات العالم منها استراليا وإنجلترا وجنوب إفريقيا والهند، وتضم 680 لاعبًا وإداريًا بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم الذين يتواجدون في الدولة لمدة 90 يوما للتدريب والاستعداد وخوض مباريات البطولة.

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