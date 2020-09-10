دبي تعزز الرياضة للجميع بأسبوع لياقة مجاني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في مبادرة جديدة ضمن رؤية دبي لترسيخ الرياضة أسلوباً للحياة، أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق «اللياقة البدنية للجميع» مجاناً، خلال الفترة من 17 إلى 20 الجاري، بمشاركة أكثر من 20 نادياً من الأندية الصحية والصالات الرياضية والمراكز المتخصصة في اللياقة البدنية بالدولة.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى توفير فرصة زيارة أكثر من 60 صالة رياضية في جميع أنحاء الدولة، لجميع المواطنين والمقيمين والزوار والاستفادة من خدماتها بالمجان، وممارسة الرياضات المتنوعة ورفع معدلات اللياقة البدنية من خلال دروس مع مدربين محترفين عبر الإنترنت.

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