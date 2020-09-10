انطلاقة قوية لثنايا أبناء القبائل في المرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أظهرت الشعارات المختلفة لأبناء القبائل مستويات مميزة من خلال الظهور الأول للكبار من الهجن العربية الأصيلة بميدان المرموم في الموسم الجديد، وأقيم أمس 16 شوطاً في سن الثنايا لمسافة 5 كيلومترات.

حصدت «مهابة» لسعيد الشامسي الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات، وذلك بتسجيلها توقيتاً وقدره 7:48:9 دقائق، وبالمقابل نالت «قناعه» لعيلان المهيري، ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات، بزمن 7:49:3 دقائق. وسجل «هداد» ناموس الشوط الرئيسي للثنايا الجعدان المحليات لحامد العامري بتوقيت قدره 7:53:7 دقائق.

من ناحية أخرى يشهد ميدان المرموم صباح الأحد المقبل انطلاقة الجولة الثانية من تمهيدي المرموم الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.

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