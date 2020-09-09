اتحاد السلة الإماراتي يبدأ فحص كورونا قبل استئناف النشاط

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أجرى اتحاد كرة السلة الإماراتي نهار اليوم الفحوصات الطبية للأطقم الادارية والفنية والاعلامية تمهيداً لاستئناف النشاط يوم الجمعة المقبل ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

وتم تخصيص صالة مكتوم بن مكتوم بنادي شباب الأهلى لأخذ العينات بحضور عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد اللعبة ومحمد الحمادي مدير الاتحاد والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني وطاقم الحكام والمراقبين الفنيين والاعلاميين المعنيين بحضور مباراة يوم الجمعة بصالة نادي الوصل بين صاحب الأرض وضيفه البطائح في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري العام على أن يلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل بصالة نادي البطائح.

وسيتم اعتماد أهلية لاعبي الفريقين المشاركين في المباراة بعد ارسال بياناتهم لاتحاد السلة قبل المباراة مع نتيجة الفحص السلبي لفيروس "كوفيد 19".

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