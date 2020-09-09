مجلس دبي الرياضي يطلق مبادرة "أسبوع اللياقة البدنية للجميع"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق مبادرة "أسبوع اللياقة البدنية للجميع" بمشاركة أكثر من 20 ناد من الأندية الصحية والصالات الرياضية والمراكز المتخصصة في اللياقة البدنية بالدولة وتستمر المبادرة لمدة 4 أيام خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر الجاري.

وتوفر المبادرة الفرصة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار لدخول الصالات الرياضية المعتمدة والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية في أكثر من 60 مقر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية والاستفادة من خدماتها بالمجان وتتيح لهم أيضًا حضور دروس لياقة بدنية مع مدربين محترفين عبر الإنترنت.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع كافة فئات المجتمع من القاطنين على أرض الدولة على ممارسة الرياضة والنشاط وجعل الرياضة على رأس أولوياتهم في أول تفعيل للنشاط الرياضي الجماعي بعد جائحة كوفيد 19.

ومن أبرز الأندية التي تشارك في المبادرة مع المجلس: فيتنس فيرست، جيم نيشن، جولدز جيم، فيتنس 360، مترو فيت، ذا بلاتفورم ستوديوز، نادي فيديليتي للياقة، نادي شيب ليديز، إيجنايت ويلنس، لي ميلز، زومبا، ماشوب توتال كونديشن، فيتنس زون، تويست جيم، فيتنس إتش كيو، سوبر جيم، رايزينج جيم، دبي أكتيف، ريبورتس، تاف مادر، زومبا، ماشوب توتال ومي فيت برو.

وقال خالد العور، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: "نحن فخورون بتوحيد مزودي خدمات صناعة اللياقة البدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة بعد فترة كانت صعبة على الجميع، حيث تساهم هذه المبادرة الرائدة في الجمع بين أشهر العلامات التجارية معًا بهدف مشترك لتحسين صحة المجتمع ونتطلع إلى مواصلة العمل مع قادة صناعة اللياقة البدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمهم لإتاحة المزيد من الفرص لكافة أفراد المجتمع للمشاركة في اللياقة البدنية وتحسين صحتهم ورفاهيتهم".

وأضاف خالد العور: "يحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص إيمانًا منه بدور القطاع الخاص في دعم جهود التطوير والتنمية وصحة وسعادة كافة أفراد المجتمع من خلال الرياضة، وانطلاقًا من الهدف الاستراتيجي الخامس للمجلس في التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الرياضي".

وستفتح أندية فيتنس فيرست، وفيتنيس إتش كيو، وفيتنس زون، وجولدز جيم، وجيم نيشن وميترو فيت، ورايزينج جيم الصالات الخاصة بها في كافة أنحاء الدولة لدخول الجمهور بالمجان، كما ستقدم أندية دبي أكتيف، وإيجنايت ويلنس، ولي ميلز، وزومبا، وماشوب توتال كونديشن، وشيب ليديز، وسوبر جيم، وتويست جيم، بلاتفورم ستوديو، ونجمة تورنتو، وتاف مادر، وفيتنيس 360، وغيرهم من الأندية دروسًا افتراضية مجانية عبر منصته الرسمية على قنوات التواصل الاجتماعي.

ويمكن للراغبين في المشاركة بالمبادرة والانضمام لهذه الأندية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الصالات الرياضية المجهزة بأحدث الأجهزة والمدربين المحترفين بالمجان التسجيل عبر البريد الالكتروني craig.hartley@hbg-events.com ، كما يمكن لأي شخص الحصول على مزيد من المعلومات عن المبادرة أو الاتصال بأي من الأندية المشاركة من خلال زيارة الموقع الرسمي www.fitness4everybody.ae.

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