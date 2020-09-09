«هجن العاصفة» تتألق في المرموم بالثلاثة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

سجلت هجن أصحاب السمو الشيوخ حضورها القوي، صباح أمس، من خلال تحديات سن الحول والزمول، والتي أقيمت في ميدان المرموم على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.

وحلق شعار هجن العاصفة المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالناموس في ثلاثة أشواط رئيسية، حيث فرضت (الشاهينية) بقيادة غياث الهلالي سيطرتها على الشوط الرئيسي للحول المحليات، وقاد ذات المضمر (الشاهينية) إلى المركز الأول بثاني الأشواط للحول المهجنات. ومضى الناموس في الشوط الثالث للزمول المحليات لمصلحة هجن العاصفة وغياث الهلالي وذلك عندما كسب (شاهين) مركز القمة.

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