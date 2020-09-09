تعاون بين «عربي الدراجات» و«رياضي التضامن الإسلامي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقد المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات اجتماعاً تنسيقياً عن بعد مع محمد صالح القرناس الأمين العام للاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي وتم فيه التعريف بمهام ودور كل جهة في خدمة الرياضة العربية والإسلامية وبحث إمكانية التعاون بين الاتحادين من خلال الإعداد والتحضير لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك يتم من خلالها تحديد أوجه التعاون بين الطرفين من خلال تنظيم دورات وبرامج تدريبية مشتركة وبطولات وفعاليات أخرى تخدم الشباب الرياضي وخصوصاً في مجال لعبة الدراجات على المستويين العربي والإسلامي.

جاء الاجتماع استكمالاً لمبادرة الشراكات الاستراتيجية الرياضية التي اعتمدها الاتحاد العربي للدراجات في وقت سابق من هذا العام وبدأ في تنفيذها في شهر أغسطس الماضي بتوقيعه لمذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وتلتها بداية الشهر الجاري مذكرة تفاهم مع الاتحاد البارالمبي لدول غرب آسيا.

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