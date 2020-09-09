«الوثبة للترايثلون» ينطلق بـ 5 لاعبين

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

أعلن فريق الوثبة للترايثلون عن إنطلاقة فريقه الخاص بخمسة لاعبين كخطوة أولى للأمام نحو توسيع تغطية الفريق على المستوى الرياضي، وأعرب ساري الحمادي كابتن الفريق، عن سعادته بتأسيس الفريق، مؤكداً أن هذا لم يكن ليحدث لولا الدعم والتشجيع اللذين يحصل عليهما من جميع الأعضاء والرعاة والشركاء ومحبي الفريق.

وأوضح أن الوثبة تأسس عام 2016، وهو فريق مجتمعي متخصص للدراجات الهوائية وغير مسجل في أي ناد، وأن لديه مشاركات مجتمعية في كل الإمارات، إلى جانب مشاركات خارج الدولة.

وأضاف أن الفريق يضم لاعبين ولاعبات من كل الجنسيات والأعمار، وهدفه دعم الرياضة بشكل عام، وخلق بيئة مساعدة للرياضة وتبادل الخبرات، والترويج لنمط حياة رياضية تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. موضحاً، أن الفريق لديه لاعبون حالياً يلعبون الترايثلون، وكشف عن رغبته في تأسيس فريق خاص بتلك الرياضة، هدفه المشاركة في السباقات في الدولة أو البطولات الخارجية

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