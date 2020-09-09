ختام دورة حكام عربي الغولف بمشاركة 55 فنياً

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أسدل الستار أول من أمس على دورة دراسات المستوى الثاني لحكام الغولف العربي، التي أقيمت «عن بُعد» عبر تطبيق (زووم) وبالمجان لجميع المشاركين، وشهدت مشاركة كبيرة وصلت إلى 55 مشاركاً من العاملين بساحات اللعبة على مستوى الحكام والأجهزة الفنية والإدارية والعديد من قيادات اللعبة بالوطن العربي، واللاعبين من الجيل الأول، ونظمها الاتحاد العربي للغولف وفق توجيهات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد.

وتعتبر هذه الدورة ضمن أجندة الاتحاد العربي للغولف والهادفة للارتقاء بكوادر اللعبة، وساهمت الجامعة التونسية للغولف بدرجة كبيرة في توفير فرصة إقامة الدورة بتقديم الجوانب اللوجستية، وأشرف عليها المحاضر الدولي الأردني هاني العبد اللات رئيس الاتحاد الأردني للغولف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي للغولف.

جهود

من جانبه، وجه عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للغولف الشكر والتقدير للمشاركين في الدورة، وثمّن هذا التواجد والمشاركة الفاعلة والإيجابية، التي تعكس الاهتمام لمعرفة المزيد من قواعد اللعبة الفنية والتحكيمية.

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